اندلاع حريق في مبنى تجاري شهير بوسط القاهرة

اندلع حريق هائل في مول "طلعت حرب التجاري" وسط القاهرة نتجت عنه إصابات عدد من العاملين وأصحاب المحال التجارية.

وشب الحريق في الدور الرابع من المبنى، وتوجهت 10 سيارات إطفاء فور اندلاع الحريق إلى المبنى، وتمت السيطرة على الحريق.

وقال العميد أحمد وهبة قائد قوة الدفاع المدني أثناء تواجده خلال الحريق أن الحريق كان يبدو من الخارج في دورين فقط، لكن بمجرد دخول عناصر الدفاع المدني ظهر أن الحريق في الدور الرابع داخل محل ملابس.

وأضاف "تمت السيطرة على الحريق، ولا توجد خسائر في الأرواح سوى اختناقات لبعض العاملين في المركز تم علاجهم".

ولم تعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء الحريق، إلا أن شهودا قالوا إنه بسبب ماس كهربائي.