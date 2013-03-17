اشتباكات بين عشرات المحتجين والإخوان في المقطم

اندلعت اشتباكات بين عشرات المحتجين والشرطة، السبت، أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي في المقطم بالقاهرة.

وأشعل المحتجون النار في إحدى سيارات الشرطة، وقال شهود عيان إن أعضاء في جماعة الإخوان شاركوا الشرطة في إلقاء الحجارة على المحتجين, الذين تعرضوا لقنابل مسيلة للدموع ألقتها عليهم قوات الأمن.

وأضاف الشهود أن صحافيين تعرضوا للضرب من قبل جماعة الإخوان، كما أصيب الناشط السياسي، أحمد دومة، بجروح في الاشتباكات.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجماعة إن المتظاهرين كتبوا شعارات معادية للإخوان على الجدران.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أن النشطاء قاموا برسم شعارات مناوئة للإخوان على أرض الشارع أمام المقر، ما استفز شباب الإخوان، ونشبت اشتباكات بين الطرفين، تدخلت الشرطة على إثرها لفض المواجهات.