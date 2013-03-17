الجيش المصري يحذر من انتحال مجهولين لشخصية ضباطه

طالبت القوات المسلحة المصرية، الأحد، المواطنين بتوخي الحذر لإمكانية حدوث حالات انتحال لصفة ضباطه بعد ضبط أقمشة وخامات تستخدم في صناعة الزيّ العسكري قبل تهريبها إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي، في بيان نُشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن عناصر تابعة للقوات المسلحة تمكّنت أمس السبت من ضبط فتحة نفق بمنطقة الصرصورية الواقعة بجنوب العلامة الدولية رقم 4 على الحدود مع قطاع غزة، عُثر بداخلها على ملابس رياضية وأقمشة معدة للتهريب إلى القطاع من بينها أقمشة ألوانها مطابقة للمستخدمة في الزيّ الرسمي للقوات المسلحة المصرية.

وأكد المتحدث العسكري أنه تم العثور كذلك على أقمشة مطابقة لتلك التي تستخدم في زيّ الشرطة المصرية.

وناشد المواطنين المصريين توخي الحيطة والحذر وزيادة الحسّ والوعي الأمني خلال الفترة المقبلة تحسباً لحدوث حالات انتحال للصفة العسكرية.