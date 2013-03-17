المتحدث باسم الرئاسة ينفي وقوع مظاهرات مناوئة لمرسي بسوهاج

نفى المتحدث الإعلامي باسم الرئاسة المصرية، عمر عامر، في حديث لقناة "العربية" أن تكون زيارة الرئيس محمد مرسي إلى محافظة سوهاج قوبلت بتظاهرات، مؤكداً في الوقت عينه أن الرئيس وضع اللبنات الأولى للعديد من المشاريع التي تستهدف تنمية صعيد مصر.

فيما أفاد ناشطون بأن العديد من أهالي محافظة سوهاج والحركات السياسية الثورية، نظمت وقفة احتجاجية ضد زيارة الرئيس محمد مرسي للمحافظة، وتظاهر العديد من أهالي سوهاج على كوبري أخميم، للمطالبة برحيل مرسي مرددين هتافات تطالب بسقوط حكم المرشد.

وقد حصلت إثر ذلك اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، استخدمت فيها العصي والقنابل المسيلة للدموع، وأسفرت عن سقوط بعض المصابين بين جرحى وحالات اختناق.

يشار إلى أن الرئيس مرسي قد حصل على أعلى معدلات أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية من الصعيد، ولاسيما مدينة سوهاج، ووصف بعض المراقبين زيارة مرسي إلى المدينة بهدف الاستنجاد بهم لكونه يعيش ويدور في حلقة مستحكمة من الأزمات.

