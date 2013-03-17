النائب العام يحقق في موقعة المقطم والشرطة تحتشد أمام الإرشاد

تواصلت ردود الأفعال الغاضبة، الأحد، بعد أحداث موقعة "المقطم " ليل أمس، حيث أدان المركز المصري لحقوق المرأة واقعة اعتداء شباب الإخوان على ناشطة مصرية وصفعها خلال اشتباكات ليل أمس بين متظاهرين وعدد من أعضاء شباب الإخوان.

وأدانت مجموعة "مصرية حرة.. اتكلمي"، الاعتداء الذي تعرضت له الناشطة ميرفت موسى، في الاشتباكات التي حدثت بين شباب الإخوان وبعض معارضي مرسي ممن كانوا يرسمون "غرافيتي" أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين.

وبدوره حمّل المركز المصري لحقوق المرأة الرئيس مرسي مسؤولية هذه الممارسات البربرية، حسب بيان صادر عن المركز حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، التي تتم من جماعته جماعة الإخوان المسلمين.

الشرطة تكثف وجودها

ونظم العشرات من الفتيات اليوم مظاهرة أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، بعد الاعتداء على الناشطة ميرفت موسى، وسط هتاف "يسقط يسقط حكم المرشد"، ما دعا الشرطة إلى تكثيف وجودها ووصلت حوالي 10 سيارات أمن مركزي إلى مكتب الإرشاد والعشرات من فرق مكافحة الشغب.

وفي غضون ذلك أمر النائب العام بفتح تحقيق في البلاغات المقدمة ضد أعضاء مكتب الإرشاد لاتهامهم بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين.

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة بتكوين لجنة قضائية تتصف بالحيادية والنزاهة لفتح تحقيق في هذه الجرائم الممنهجة ضد النساء والنشطاء في مصر، مطالباً بسرعة القبض على المتورطين في الاعتداء على النساء والناشطات والموثقة جرائمهم بالصوت والصورة، بالإضافة إلى ضرورة تصدي وزارة الداخلية لميليشيات الإخوان المسلمين وأي مجموعات تحاول فرض نفوذها الإجرامي في مجموعات منظمة وإحالتها للمحاكمة.

واستنكرت الحركة الاعتداء الذي تعرّض له الناشط السياسي أحمد دومة، وكذلك أي اعتداء تعرض له أي من الصحفيين الذين تواجدوا في محيط الأحداث.

وقال بيان المركز المصري لحقوق الإنسان: "ونحن إذ ندين هذا الاعتداء الوحشي نرى أنه استكمال للعنف الممنهج والموجّه ضد النساء عامة والناشطات والناشطين والإعلاميين على وجه التحديد والذي وصلت ممارساته إلى استهداف أجساد النساء في ميادين الثورة بصورة ممنهجة تعد جرائم ضد الإنسانية.

وأكد البيان "أن هذا الاعتداء يأتي استكمالاً للموقف المعادي للمرأة من جماعة الإخوان المسلمين ونظام الرئيس محمد مرسي والذي تم التعبير عنه من خلال بيان للإخوان المسلمين مليء بالأكاذيب يحرض ضد أعمال لجنة المرأة بالأمم المتحدة في الدورة 57 التي تناقش وقف العنف ضد النساء".