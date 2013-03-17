تأجيل محاكمة عز لتهربه من سداد الضرائب لجلسة 12 مايو

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي تأجيل محاكمة أحمد عز، إمبراطور الحديد، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفاً كضرائب مستحقة عليه لجلسة 12 مايو/أيار المقبل.

ووفقا لبوابة الأخبار، جاء قرار التأجيل لتقديم المستندات من قبل هيئة الدفاع عن المتهم التي تفيد بسداد تلك المبالغ.

وكان المستشار أيمن عبدالرازق، المحامب العام لنيابات التهرب الضريبي، قد أحال "عز" إلى المحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010.

