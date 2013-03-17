خطاب الموت فى المحروسة

لكل مجتمع أو مدينة عملاقة مثل القاهرة خطاب للموت يقابل ويكمل خطاب الحياة فى تلك المدينة. لذلك لا يكتمل فهم وتحليل خطاب القاهرة إلا بالتوقف المتأمل وطويلاً أمام خطاب الموت. ففى كل حياة، وفى جميع المجتمع يقبع خطاب الموت فى خلفية المشهد العام للحياة بكل ضجيجها وصراعها، يحرك خطاب الموت كثير من الناس ويحدد مواقفهم فى الحياة، لكنهم يحاولون دائماً تهميش هذا الخطاب، نفيه أو نسيانه من المشهد العام لحياتهم ولمدينتهم التى يعيشون فيها. لكن لخطاب الموت فى المحروسة شأن آخر، ووجود متميز يختلف فى طعمه ورائحته عن خطاب الموت فى أى بقعة أو مدينة فى العالم. هنا للموت حضور آخر، حضور ثقيل ومتداخل ومتعايش مع الحياة ومع خطاب الناس وأزيائهم ولغتهم بل فى حركة السيارات والمارة فى شوارع المحروسة. وأقصد بخطاب الموت فى المحروسة كل ممارسات الحزن والدفن والعزاء ونعى المتوفى وأسرته فى صفحات الوفيات، ومعمار المدافن، والحياة فى المقابر وزيارة الموتى لتلاوة القرآن وتوزيع الصدقات طلباً للرحمة، فضلاً عن جميع التفاعلات المعلنة وغير المعلنة مع الموتى والتى يمارسها القاهريون المسلمون والأقباط مثل تذكر الموتى وطلب شفاعتهم لقضاء احتياجات أو آمال الأحياء.



*نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية