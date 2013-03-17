وزير الداخلية المصري يلتقي ممثلين عن أفراد وأمناء الشرطة

يلتقي اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في الحادية عشرة من صباح اليوم، ممثلين عن أفراد وأمناء الشرطة من مختلف مديريات الأمن وكافة إدارات ومصالح الوزارة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس لبحث مشاكلهم والعمل على حلها.

وقال أمين شرطة سلامة حسين، المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد العام لأفراد الشرطة، إنه تم بالفعل إخطار جميع الإدارات والمصالح ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية باختيار 10 ممثلين عن الأفراد من كل جهة من تلك الجهات لحضور لقاء الوزير.

وأضاف أن مطالب الأمناء والأفراد تتركز حول التعجيل في إنهاء إجراءات إنشاء مستشفى الشرطة الخاصة بالأفراد واستخراج بطاقات علاجية لهم ولأسرهم، وتسريع إجراءات تسليح الأمناء والأفراد بأسلحة حديثة، والعدالة في توزيع الحوافز، إضافة إلى ضم حافز الوزير لاستمارة المرتب ورعاية مصابي الشرطة وأسر الشهداء وإلغاء الفرق التأهيلية عن كل الأفراد، ورفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة لتكون شهرين عن كل سنة طبقا لآخر مرتب.

