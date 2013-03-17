قرر المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، تجديد حبس 48 متهماً في أحداث فتح ميدان التحرير الثانية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بحسب "بوابة الأهرام".

كما قرر منصور إخلاء سبيل خمسة آخرين نظرا لظروفهم الصحية، ويواجه المتهمون اتهامات منها الاعتداء على رجال الأمن وإثارة الشغب والتجمهر وتعطيل المواصلات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والبلطجة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي.

يشار إلى أن مجمع التحرير الكائن بذات المنطقة، قد أغلق عدة أيام متتالية في وقت سابق، من قبل بعض المتظاهرين، تنديداً بحكم الرئيس، ولإسقاط الدستور، وفي هذه الأثناء وقعت عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين، في أعقاب محاولات الشرطة فتح المجمع أمام الموظفين.

