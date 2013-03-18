أمر بضبط وإحضار 3 من حراس الشاطر للاعتداء على صحافيين

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول، بسرعة ضبط وإحضار 3 من حراس المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وهم: صهيب محمد إمام ومصطفى السعداوى وأحمد أبو رية،

وجاء أمر النيابة وفق "بوابة الأهرام" لاتهامهم بالتعدي بالضرب على 6 صحفيين أمام مكتب الارشاد بالمقطم.

وفى نفس السياق، أمر محمود زيدان رئيس النيابة بحجز 15 شخصا، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة مع المتهمين بإطلاق الخرطوش على قوات االشرطة، فى الأحداث التى شهدتها منطقة المقطم أمس، مما أسفر عن إصابة 3 ضباط ومجندين بحروق وطلقات الخرطوش، وتم نقلهم لمستشفى الشرطة للعلاج.

وتباشر النيابة التحقيق مع 16 متهمًا أخرين فى الأحداث لاتهامهم بالتعدى بالضرب على قوات الشرطة.