صحافيون يطالبون بضرورة تسليحهم ضد الإخوان

اقترح ائتلاف "صحافيون ضد الإخوان" ضرورة تسليح الصحافيين أثناء تغطيتِهم للأحداث الجارية ليتسنى لهم الرد على اعتداءات الإخوان الممنهَجة ضدّهم.

فيما أكد بعض الإسلاميين أن على الصحافيين تحمُّل مشاق مهنتهم، محذرين من خطورة انسياقِهم لفكرة حمل السلاح في هذا التوقيت.

وأثارت هذه الدعوى قلقَ بعضِ المتابعين، خصوصاً أنها تأتي بعد أيام من قرار أثار الجدل للنائب العام المستشار طلعت عبدالله بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، قرارٌ تلاه استعراضٌ من الجماعة الإسلامية في أسيوط أعلنوا فيه نيتهم وقدرتهم على إعادة الأمن في الظروف الحالية.

ورأى البعض هذه الاحداث مقدمة لحرب أهلية مسلحة قد تشهدُها الشوارع المصرية في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بهذا السيناريو.