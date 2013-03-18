النائب العام يأمر بالتحقيق في الاشتباكات التي وقعت بمحيط مقر الإخوان

أحال المستشار طلعت إبراهيم، أمس الأحد، البلاغ المقدم من ضياء رشوان، نقيب الصحافيين، الذى اتهم فيه جماعة الإخوان بالاعتداء على الصحافيين، إلى المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق الفوري فيه.

وتقدم رشوان بالبلاغ رقم ٧٨٢، بشأن الاعتداء على عمرو عرفة ومحمود شعبان الصحافيين بجريدة الوطن، ومحمد طلعت الصحافي بـ«المصري اليوم»، ومختار أحمد مراسل «روسيا اليوم»، ومحمد حجاج الصحافي في «اليوم السابع».

وطالب البلاغ بالتحقيق مع المرشد محمد بديع ونائبه، خيرت الشاطر، ومصطفى السعدوي، حارس الشاطر، وصهيب عبدالله، من شباب الجماعة.

وكان العشرات من الصحافيين قد توجهوا إلى مكتب النائب العام بمسيرة عقب وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين، نددوا فيها بالاعتداء على زملائهم أمام مقر الجماعة بالمقطم، وذلك بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وشهد محيط مقر الإخوان بالمقطم صدامات وعمليات كر وفر، بين الأمن ومحتجين مناوئين لجماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن حدوث مصادمات بين شباب الإخوان ومتظاهرين، وأصيب العديد من الصحافيين المتواجدين في عين المكان بجروح، جراء الاشتباكات الحاصلة في منطقة المقطم.

