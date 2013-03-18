الداخلية المصرية تعتمد كاميرات رقمية تتعرف إلى بصمة الوجه

قال مصدر أمني رفيع، إن وزارة الداخلية المصرية، قررت التعاقد على كاميرات تكنولوجية رقمية تتعرف إلى المواطنين بواسطة بصمة الوجه.

وأضاف المصدر، بحسب صحيفة "اليوم السابع"، أن الكاميرا تترجم الصور التي تلتقطها للمواطنين إلى أسماء في وقت قليل عبر قاعدة بيانات بطاقات الرقم القومي بمصلحة الأحوال المدنية، استناداً إلى قاعدة البيانات، وتهدف صفقة الكاميرات، حسبما أعلن المصدر، للحفاظ على الأمن العام للبلاد.

ووفقاً للصحيفة أيضاً، فإن الكاميرات سيتم تركيبها في كل محافظات الجمهورية على عدة مراحل، وتبدأ بالمنشآت الحيوية من البنوك والوزارات والمصالح الحكومية والمساجد والكنائس الكبرى.

بالإضافة إلى أن الكاميرات سيتم تثبيتها في أماكن انطلاق وخطوط سير التظاهرات في القاهرة والمحافظات، وأنه يمكنها التقاط صور للمتظاهرين ومعرفة أسماء المشاركين فيها والمندسين بينهم لارتكاب أعمال الشغب والفوضى.