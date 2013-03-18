الزيات: فشل "الإخوان" سيكسر المشروع الإسلامي لـ50 عاماً

قال المفكّر الإسلامي المصري منتصر الزيات، الناطق الرسمي للمنتدى العالمي للوسطية، لنشرة "الرابعة" على "العربية"، إن فشل المشروع السياسي الإسلامي في مصر سيؤثر على كل فصائل التيار الإسلامي والمنظومة السياسية الإسلامية لمدة لا تقل عن 50 عاماً.

وأكد الزيات أن عدم تنفيذ اتفاق "فيرمونت" بين الرئيس المصري محمد مرسي وشركاء الثورة أدخل مصر في أزمتها الحالية، وأضاف "إلى الآن لم نحصد سوى الإخفاق من الإخوان في إدارة شؤون البلاد في المسار الاقتصادي والاجتماعي وفي اللحمة الوطنية".

وقال: "مرسي لم يلتزم باتفاقاته التي أبرمها مع الجماعة الوطنية في اتفاق فيرمونت الشهير".

وأوضح أن شركاء الثورة وجدوا أن انفراد الرئيس وجماعته وحزبه بمقاليد الأمور دون إشراكهم في الفترة الانتقالية دفع البعض إلى وضع العقبات في طريق مرسي وحزبه.