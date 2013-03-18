الشورى المصري سيحيل مشروع انتخابات حزب الوسط "للدستورية"

قال طارق الملط، نائب مجلس الشورى عن حزب الوسط، إن مشروع قانون الانتخابات الذي تقدم به الحزب أحيل من الجلسة العامة لمجلس الشورى إلى اللجنة التشريعية بالمجلس كي يتم الانتهاء من صياغته ليرسل إلى المحكمة الدستورية العليا بنصه الكامل.

وأضاف الملط في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنهم لم يعولوا كثيراً على الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة ضد حكم وقف الانتخابات، واصفاً إياه بأنه كان إجراء خاصا بالهيئة، مؤكدا في الوقت ذاته على احترامهم لأحكام القضاء.

وأمس الأحد، أرجأت المحكمة الإدارية العليا النظر في طعون حكم وقف الانتخابات النيابية التي قدمتها هيئة قضايا الدولة ممثِلة ً لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل إلى الرابع والعشرين من مارس/آذار الجاري.

وكانت هيئةُ مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة, وتأييد الحكم بوقف الانتخابات وإحالةِ القانون إلى المحكمة الدستورية.

