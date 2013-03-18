النائب العام يحيل بلاغاً حول تورط حماس بأحداث رفح للنيابة العسكرية

قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله إحالة البلاغ المقدم من المحامي السيد حامد، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد الكاتب أشرف بدر، رئيس تحرير جريدة الأهرام العربي، إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيما نشره بالصحيفة بشأن تورط حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مجزرة رفح وقتل 16 من الجنود المصريين وتقديم المستندات التي يمتلكها وتؤكد مزاعمه، بحسب ما أوردت "صحيفة اليوم السابع".

ذكر البلاغ الذى حمل رقم 764 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أنه بتاريخ 13 و14 مارس/آذار الجاري أطلق أشرف بدر، رئيس تحرير الأهرام العربي، تصريحات في وسائل الإعلام المختلفة، زعم فيها أنه يمتلك مستندات ومعلومات تكشف المتورطين في حادث مقتل الجنود المصريين على الحدود في شهر أغسطس/آب من العام الماضي.

وأضاف البلاغ أنه لو صدق بدر فيما صرح به وأذاعه ونشره لتكشفت الحقيقة الكاملة التي تثلج قلوب المصريين جميعا، حتى ينال المجرمون جزاءهم في تلك الجريمة التي هزت مشاعر كل مصري وزعزعت الأمن القومي، مشيراً إلى أن إخفاء تلك المعلومات الخطيرة عن جهات التحقيق المختصة يعد "جريمة" في حق هذا الشعب وتستراً على المجرمين.

طالب السيد حامد في نهاية بلاغه فتح تحقيق عاجل واستدعاء أشرف بدر لسماع أقواله فيما أدلى به من معلومات وبيانات لوسائل الإعلام المختلفة، حول امتلاكه مستندات تؤكد وتثبت شخصية مرتكبي حادث رفح وإلزامه بتقديم تلك المستندات لجهات التحقيق المختصة.

