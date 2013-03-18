زكي: الخارجية المصرية لم تتجاوب مع قضية المحتجزين بليبيا

قال الدكتور القس أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إن هناك تبشيرا في المسيحية ودعوة في الإسلام، ولكن هناك ضوابط تحكم ذلك، وإذا منعت قوانين إحدى الدول هذا، فيجب أن يتوقف على الفور، وفي حال سمحت القوانين فالحريات الدينية تكفل حق مزاولة التبشير.

وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذى يقدمه محمود الورواري على شاشة قناة "العربية" أن الحرية الدينية هي جوهر القضية، وكل شخص يؤمن بما يريد أن يؤمن به فقط ، مشيرا إلى أن هناك علاقة بين الدعوة والسلام الاجتماعي.

وأكد أن الخارجية المصرية لم يصدر بيانات رسمية عن التحقيق مع الشاب الذي توفي، ولم يتم الاستجابة إلى أي من الطلبات الخاصة بمقتل الشاب المصري، وهو ما يضيف غموضا شديدا على الموقف.

وأعرب عن ارتياحه لتحرك وزارة الخارجية الليبية، تجاه القضية، وادانتها الاعتداء الذي تعرضت له الكنيسة القبطية في الأراضي الليبية، فضلاً عن أهالي المتوفى حريصين على إنهاء الحقوق المادية الخاصة به.

ووصف القس، الموقف الحاصل بشأن الأدلة التي تثبت تورط المحتجزين حالياً في ليبيا، بالغامض ، مشيرا إلى أن ضبط كتب دينية مع أي شخص لا يمكن أن يتم اعتبارها تبشيرا، ويتطلب هذا أن يكون هناك تحقيق موسع وأن يكون هناك أشخاص تم تبشيرهم واستجابوا وغيروا ديانتهم.

وطالب الحكومة المصرية بالتحرك في التحقيق عن أسباب اعتقال المصريين هناك والتعامل معهم بصورة مختلفة عن التي تتبعها حالياً.

ومن جانبه، صرح يونس عبدالسلام محامي المصريين المحتجزين في ليبيا أن الدين الإسلامي خط أحمر ليس محل نقاش، وأضاف عبر الأقمار الاصطناعية من ليبيا لبرنامج الحدث المصري إن الجثمان المتوفي كان به العديد من الكدمات التي دفعتي إلى الشك في تعرض الشاب إلى التعذيب، وكذلك المحتجزون المصريون الآخرون والذين أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب وعدم وجود إصابات بهم أو إيذاء مادي أو معنوي لهم.

وأشار إلى أن الوفاة الخاصة بالشاب عزت يمكن أن يتم التأكد من أن الوفاة طبيعية بعد وصول الجثمان، مؤكدا أن المحتجزين جميعهم أكدوا عدم تعرضه للتعذيب أيضا.

