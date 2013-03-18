فيديو يكشف أن أحمد دومة نجل قيادي إخواني بارز

كشف مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الناشط السياسي أحمد دومة، هو نجل أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وهو سعد دومة عضو المكتب الإداري لإخوان محافظة البحيرة.

وبحسب صحيفة "المصريون" فإن أحمد سعد دومة من مواليد مركز أبوالمطامير محافظة البحيرة، وتربى تربية دينية على يد والده سعد دومة مدير إدارة التعليم الفني بإدارة أبوالمطامير وأحد رموز الإخوان بالمركز، وينتسب لأم إخوانية من عائلة "عمرو" بكوم الفرج بأبوالمطامير، وهو صاحب مدوّنة "شاعر إخوان"، وألقى العديد من القصائد في ملتقيات ومؤتمرات إخوانية.

ويظهر دومة في الفيديو وهو يلقي إحدى قصائد الشعر، وفي خلفيته شعار جماعة الإخوان المسلمين.

وانشق دومة أسرياً عن والده دون أسباب معلنة، ويحرص على إنكار نسبه لقيادي إخواني، وسط تعتيم إعلامي حول سيرته الحقيقية، وهو يعيش بمفرده بالقاهرة بعيداً عن أسرته.

وقال علاء محمود، ناشط إخواني من قرية دومة، إن والد أحمد يشعر بحرج كبير إزاء ما يفعله نجله تجاه الإخوان ومكتب الإرشاد.

ويشغل أحمد دومة عضوية المكتب السياسي بائتلاف شباب الثورة وحركة شباب من أجل العدالة والحريّة، ويمثل أحد أبرز المتظاهرين المناوئين لجماعة الإخوان، وهدّد مؤخراً في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتعليقهم على المشانق، لكن لم يُشر إلى مصير والده وأسرته الإخوانية.