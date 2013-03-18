كلنا لها يا أخ بديع!



- فى عهد مبارك، التحقيق مع طالبة انتقدت الرئيس فى موضوع تعبير.. فى عهد مرسى، التحقيق مع طالبة انتقدت الرئيس فى الإذاعة المدرسية.. يبدو أن التطور الوحيد هو الانتقال من التحريرى إلى الشفوى!!

- بعد قيام «إللى بالى بالك» بـ«الطعن» على حكم تأجيل الانتخابات.. إذا لم يقم الشعب بـ«استئناف» الثورة سنصل فى النهاية إلى «حكم» التاريخ بـ«إيقاف تنفيذ» أحلامنا!

- إذا كانت أزمة السولار بسبب «سوق سوداء»، فإن أزمة الدولار بسبب «سوء إدارة»!

- النظام الجديد يتاجر بـ«لحم الميت» ويصرف من «لحم الحى»!

- فزورة اقتصادية.. ماذا يحدث لأى مؤسسة تعيش على رأس المال وليس على أرباح الإنتاج؟

- البعض يريد تصوير مرسى كصاحب «كرامات» ونحن لا نريده سوى صاحب «قرارات»!

- مع «السمع والطاعة» يتحول الإنسان من «ابن بلد» إلى «زائر» يتحرك بتعليمات الـ«مرشد» السياحى!

- فى نظرته للمعارضة، يصر الرئيس مرسى على الجلوس على رأس المائدة دون أن يفهم أن المائدة مستديرة!

- لا علاج للغباء إلا بجراحة خطيرة تقود لقلب نظام «التفكير»!!

- يقول الإمام الشافعى «وأنطقت الدراهم بعد صمتٍ، أناساً بعدما كانوا سكوتـاً».. والله ولا حتى بمليار دولار سينطق الحمار!!

- لهواة حرق الدم.. الخطوة الأولى نقول إن متظاهرى بورسعيد بلطجية.. الخطوة الثانية نسحلهم ونقتلهم لأنهم بلطجية.. الخطوة الثالثة نعتبرهم شهداء ونصرف لهم تعويضات!!

- إذا تحول «المخبول» إلى «مسؤول» يتحول المواطن إلى «مسحول»!

- أثبت التاريخ أن «الإخوان» فازوا على «الرفاق» لأن عدداً من شرائح المجتمع ثلاثية الجيم (جاهلة- جامدة- جائعة).. لن ينصلح الحال إلا بالانتقال إلى ثلاثية الميم (متعلمة- متفتحة- مشبعة)!

- فى ظل حكم التدين الشكلى، يؤذن المسجد فى مالطا وتدق الكنيسة أجراس الخطر!

- إذا ما استمر التعتيم على تعذيب وقتل المصرى «عزت حكيم» فى ليبيا بحجة التبشير، فلا يحزن أحد إذا عاد إلينا جميع الدعاة من أوروبا فى صناديق!

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- صرح الدكتور محمد بديع بأن «النهضة قادمة لا محالة».. طبيعى

فـ«كلنا لها»!



*نقلاً عن "المصري اليوم".