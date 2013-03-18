هدوء حذر يخيّم على محيط مقر الإخوان في المقطم

شهد محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، هدوءاً حذراً، بعد ليلة من الاشتباكات بين الأمن ومتظاهرين.

وشددت وزارة الداخلية إجراءاتها الأمنية في محيط مقر الإخوان المسلمين، حيث تمركزت قوات الأمن المركزي أمام المقر، كما رابطت سيارتان مصفحتان أمام البوابة الرئيسية تحسباً لتجدد الأحداث.

وكانت "حركة شباب 6 إبريل" أعلنت أن قوات الشرطة ألقت القبض على ثمانية أشخاص في الاشتباكات التي نشبت بمحيط مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.

ويشار إلى أن النائب العام أحال التحقيق المقدم من نقيب الصحافين، ضياء رشوان، إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في المصادمات التي وقعت أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين الكائنة بالمقطم.