أبوإسلام: الجماعة الإسلامية أولى بتولي الشرطة والجهاد بالجيش

أثار "برومو" برنامج "أجرأ الكلام" الذي يُذاع على قناة "القاهرة والناس" الخاصة، حفيظة المشاهدين لما تناوله من مناقشة موضوعات شائكة تخصّ أمور الدولة.

وبحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع"، فقد عرض "البرومو" الخاص بحلقة الاثنين من البرنامج بعض لقطات من حوار مقدم البرنامج الإعلامي طوني خليفة مع الشيخ أحمد عبدالله، الشهير بـ"أبوإسلام"، صاحب قناة "الأمة" الخاصة، والذي تناول أموراً تخصّ مؤسسات الدولة وتوزيع الأدوار على التيارات الإسلامية الكبرى بالدولة.

وأوضح أبوإسلام أن هناك 4 تيارات إسلامية كبرى بالبلد، وهي "الإخوان المسلمين – السلفية – الجهاد – الجماعة الإسلامية"، وقد قسّم أمور ومقاليد الحكم على هذه التيارات الأربع قائلاً: "مَنْ يتولى رئاسة الدولة؟ لا يوجد أكفأ من جماعة الإخوان المسلمين، ومن يتولى أمور الدين؟ لا يوجد غير السلفية".

وأكمل أبوإسلام حديثه بخصوص الجيش والشرطة قائلاً: "يتبقى لدينا الجيش والشرطة، من الأولى بالشرطة؟ ليس هناك أولى بها غير الجماعة الإسلامية، ويتبقى الجيش فهو لجماعة الجهاد"، واختتم داعياً الله: "أدعو الله حقاً ألا أموت حتى أرى هذا".