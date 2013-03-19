أصبحنا نعيش في جمهورية «مورستان».. ننام علي سهراية «النهضة» ونصحى علي أكاذيب الإخوان!!

< الرئيس اللي بالي بالك.. فاكر نفسه رئيس بجد.. رغم أنه «استبن» في عزبة الإخوان!!

< الإخوان في نقابة الصحفيين لم ينجح أحد.. وفي الشارع السياسي راسبون بالتلاتة!!

< «أوباما» يري أن الرئيس «مرسى» غير كفء لقيادة مصر.. والإخوان يرون أن أمريكا «شيكابيكا»!!

< القيادى الإخوانى المنشق ثروت الخرباوى وصف مصر في زمن الإخوان بـ«جمهورية الموز».. يعني زحلقة وبحلقة!!

< سحل الصحفيين والنشطاء أمام مكتب الإرشاد بالمقطم رسالة واضحة «ضرب-ضرب»!!

< المحتجون من أهالي سوهاج رددوا في زيادة «مرسى»: «زغرطى يا بهية.. ريسنا عباسية» ونعتقد أن الرسالة وصلت بعلم الوصول!!

< بالمناسبة.. والله عملوها الرجالة في سوهاج.. وأثبتوا أن «الصعايدة» مازالوا علي الدرب سائرين حتي إسقاط الرئيس «مرسي»!!

< خطيب مسجد يصف الرئيس «مرسى» بـ«الأنبياء».. منتهى النفاق الدينى!!

< نجل الرئيس مرسى وصف بعض الإعلاميين علي «الفيس بوك» بالخرفان.. بلاش مأمأة عيال!!

< الرئيس «مرسى» وجه خطاباً إلي شعب بورسعيد علي طريقة «رئيس مقلش حاجة»!!

< عايز أسأل رئيس حكومتنا الأوحد «هشام قطونيلة»: الشعب «هيلبس» الملابس القطنية امتى علشان الدنيا بقت حر والصيف ع الأبواب!!

< محمود مكى اعتذر عن منصبه كسفير في الفاتيكان.. ليؤكد أن رحلة الإخوان أوشكت علي الانتهاء!!

< سينما «النهضة» قادمة علي الشاشة.. ولا عزاء لفيلم «الإخوان الأسود»!!

< مصر الأعلى عربياً في معدلات البطالة.. والبركة في «وكسة الإخوان»!!

< باكينام الشرقاوى مستشارة الرئيس مرسى قالت إن الرئيس لايزال عضوًا في الحرية والعدالة.. بينما الرئيس يكذب: «أنا رئيس لكل المصريين».. نصدق مين يا خلق يا هوووه!!

< الرئيس «مرسى» قبل انتخابه وعد بتعيين 5 نواب لرئيس الجمهورية.. وعندما هبط علي كرسي العرش قال «لا نواب ولا يحزنون»!!

< عندما نجلس علي المقهي السياسي.. نرى علي الوجوه «عصيان مدني» وعلي العيون «نظرة احتجاج» علي جرائم وزير داخلية الإخوان!!

< طلبات الشعب العاجلة: واحد رئيس حكومة «سادة» وتلاتة وزراء زيت وسكر «زيادة»!!

من القلب

< إلى أمى الغالية: مر عام علي فراقك.. يا أغلى وأعز الحبايب.. اللهم اجعل قبرك جنة من رياض الجنة.. آمين.. آمين.



*نقلاً عن صحيفة "الوفد" المصرية