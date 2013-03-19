أصبحنا نعيش في جمهورية «مورستان».. ننام علي سهراية «النهضة» ونصحى علي أكاذيب الإخوان!!
< الرئيس اللي بالي بالك.. فاكر نفسه رئيس بجد.. رغم أنه «استبن» في عزبة الإخوان!!
< الإخوان في نقابة الصحفيين لم ينجح أحد.. وفي الشارع السياسي راسبون بالتلاتة!!
< «أوباما» يري أن الرئيس «مرسى» غير كفء لقيادة مصر.. والإخوان يرون أن أمريكا «شيكابيكا»!!
< القيادى الإخوانى المنشق ثروت الخرباوى وصف مصر في زمن الإخوان بـ«جمهورية الموز».. يعني زحلقة وبحلقة!!
< سحل الصحفيين والنشطاء أمام مكتب الإرشاد بالمقطم رسالة واضحة «ضرب-ضرب»!!
< المحتجون من أهالي سوهاج رددوا في زيادة «مرسى»: «زغرطى يا بهية.. ريسنا عباسية» ونعتقد أن الرسالة وصلت بعلم الوصول!!
< بالمناسبة.. والله عملوها الرجالة في سوهاج.. وأثبتوا أن «الصعايدة» مازالوا علي الدرب سائرين حتي إسقاط الرئيس «مرسي»!!
< خطيب مسجد يصف الرئيس «مرسى» بـ«الأنبياء».. منتهى النفاق الدينى!!
< نجل الرئيس مرسى وصف بعض الإعلاميين علي «الفيس بوك» بالخرفان.. بلاش مأمأة عيال!!
< الرئيس «مرسى» وجه خطاباً إلي شعب بورسعيد علي طريقة «رئيس مقلش حاجة»!!
< عايز أسأل رئيس حكومتنا الأوحد «هشام قطونيلة»: الشعب «هيلبس» الملابس القطنية امتى علشان الدنيا بقت حر والصيف ع الأبواب!!
< محمود مكى اعتذر عن منصبه كسفير في الفاتيكان.. ليؤكد أن رحلة الإخوان أوشكت علي الانتهاء!!
< سينما «النهضة» قادمة علي الشاشة.. ولا عزاء لفيلم «الإخوان الأسود»!!
< مصر الأعلى عربياً في معدلات البطالة.. والبركة في «وكسة الإخوان»!!
< باكينام الشرقاوى مستشارة الرئيس مرسى قالت إن الرئيس لايزال عضوًا في الحرية والعدالة.. بينما الرئيس يكذب: «أنا رئيس لكل المصريين».. نصدق مين يا خلق يا هوووه!!
< الرئيس «مرسى» قبل انتخابه وعد بتعيين 5 نواب لرئيس الجمهورية.. وعندما هبط علي كرسي العرش قال «لا نواب ولا يحزنون»!!
< عندما نجلس علي المقهي السياسي.. نرى علي الوجوه «عصيان مدني» وعلي العيون «نظرة احتجاج» علي جرائم وزير داخلية الإخوان!!
< طلبات الشعب العاجلة: واحد رئيس حكومة «سادة» وتلاتة وزراء زيت وسكر «زيادة»!!
من القلب
< إلى أمى الغالية: مر عام علي فراقك.. يا أغلى وأعز الحبايب.. اللهم اجعل قبرك جنة من رياض الجنة.. آمين.. آمين.
*نقلاً عن صحيفة "الوفد" المصرية