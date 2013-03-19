القبض على دبلوماسي عراقي صفع ضابطاً بمطار القاهرة

ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم الثلاثاء، القبض على دبلوماسي عراقي صفع ضابط شرطة مصرياً أسفل طائرة مصر للطيران المتجهة إلى أربيل شمال العراق. وتم تحرير محضر ضبط بحقه وإحالته إلى النيابة العامة بعد استئذان وزارة الخارجية المصرية.

وأفادت مصادر مسؤولة في المطار أنه "أثناء إنهاء إجراءات صعود ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى أربيل، طلب الرائد كريم أبوستيت من ركاب الطائرة الاصطفاف في طابور، وتنظيم عملية صعودهم، إلا أن الدبلوماسي العراقي، رفض وتشاجر مع الضابط، ثم صفعه بيده على وجهه، وتطور الأمر لمشاجرة، بحسب ما أوردت "الأهرام".

وأضافت أنه "تم إلغاء سفر الدبلوماسي وإبلاغ وزارة الخارجية المصرية، التي وافقت على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فتم تحرير محضر له، وإحالته للنيابة".