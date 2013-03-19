تظاهرات العاطلين عن العمل بالسويس توقف ميناء "بور توفيق"

واصل أعضاء "اتحاد العاطلين عن العمل" في السويس، تظاهراتهم لليوم الثاني، وقطعوا الطريق أمام بوابات ميناء بور توفيق، من خلال إشعال الإطارات. كما قاموا بمنع دخول سيارات النقل للميناء، مطالبين بضرورة تحقيق أهداف الثورة، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والحرية، وهو ما تسبب في إصابة الميناء بالشلل التام.

وأكد العاطلون انضمامهم للبحارة المعتصمين أمام بوابات ميناء بور توفيق بالسويس، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" المصرية. وقاموا بإغلاق البوابات الرئيسية للميناء، ومنع دخول وخروج أحد، وتسبب الإغلاق في تكدس عشرات سيارات النقل المطالبة بالدخول للميناء لتحميل البضائع.

إلى ذلك، أكد أشرف عودة، عضو الاتحاد العام للعاطلين بالسويس، أنهم يطالبون بإجراء تطهير حقيقي والقضاء على الفساد، كما يطالبون بتحقيق العدالة الاجتماعية التي خرج من أجلها الثوار في 25 يناير.