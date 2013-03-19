نجل قيادي بـ"حازمون" ضمن 30 مطلوب القبض عليهم بأحداث شبرا

قرّرت النيابة المصرية ضبط وإحضار 30 متهماً، من ضمنهم نجل جمال صابر المتحدث الإعلامي لحركة "حازمون"، في أحداث اشتباكات شبرا التي وقعت في ساعات الفجر الأولى بين عائلتين بسبب لعب كرة القدم.

كما أمرت النيابة بانتداب معمل الأدلة الجنائية لفحص المقذوفات والطلقات التي عُثر عليها بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وصرّحت النيابة بدفن الجثث الثلاث بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

ودلّت معاينة النيابة على تحطم أكثر من 8 سيارات أثناء الاشتباكات والعديد من المحلات بالمنطقة.



واستمعت النيابة لأقوال الشهود والمصابين ومنهم والد المتوفى سعد السيد حسن (18 عاماً)، الذي أكد أن كل معلوماته عن الواقعة أن نجله المتوفى وأصدقاءه استأجروا ملعب الكرة بمدرسة شبرا الإعدادية، وأثناء لعبهم لكرة القدم قام بعض الأشخاص بمحاولة إخراجهم بالقوة، حيث حضروا ومعهم أسلحة بيضاء ونارية، من بينهم نجل جمال صابر المتحدث الإعلامي لحركة حازمون، على حد قوله، وقاموا بالتعدي عليهم بالضرب وبالأسلحة التي كانت بحوزتهم ما تسبب في وفاة نجله.

وأشار السيد حسن إلى أن نجله توفي بطعنات نافدة بالقلب والكتف، وأنه سيتهم محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أمام النيابة الكلية عن مسؤوليته في التقصير وغياب الأمن، كما سيتهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتقصيره في حماية المواطنين والتسبب في انتشار البلطجة.