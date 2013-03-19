قرار بتسليم مكتب "الإرشاد" للداخلية قبل مليونية الجمعة

قررت جماعة "الإخوان" المسلمين تسليم مقرّ مكتب الإرشاد بالمقطم إلى وزارة الداخلية، قبل مليونية "ردّ الكرامة" يوم الجمعة المقبل، التي دعت إليها العديد من القوى الثورية، للتنديد بالاعتداءات التي نفذتها عناصر الجماعة ضد الصحافيين والمحتجين السبت الماضي.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" ستقوم الجماعة بإخلاء المقرّ من جميع متعلقاته، تمهيداً لتسليمه لوزارة الداخلية قبل الجمعة، مشيرة إلى أنه تم إلغاء اجتماع مكتب الإرشاد الدوري المقرر عقده غداً بالمقر.

وتوافد عشرات المتظاهرين مساء أمس على مقر الجماعة بالمقطم، ورددوا هتاف "يسقط يسقط حكم المرشد"، ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة نتيجة الاعتداء على مقر الإرشاد بالحجارة، وهو ما ردّت عليه قوات الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع وتمكّنت من تفريق المتظاهرين.



وأمر المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بسرعة ضبط وإحضار ٣ عناصر من جماعة الإخوان، متهمين بالاعتداء على الصحافيين والمتظاهرين، وأمر بسجن ١٥ متهماً تم ضبطهم خلال المواجهات التي وقعت أمام المقر أمس الأول.



ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، إن ما حدث أمام مقر الجماعة السبت الماضي لا يعد تظاهراً سلميّاً، موضحاً أنه "إذا تحول الصحافي إلى ناشط سياسي فقد حقه القانوني في التعامل بهذه الصفة".