خوف من أخونة الجيش بمصر بعد قبول دفعات متصلة بالجماعة

أثار قبول دفعات جديدة في الكلية الحربية في مصر، مخاوف من ظاهرة أخونة الجيش المصري، بعد أن لوحظ هذا التوجه في عدد من القطاعات، على الرغم من نفي المسؤولين سواء الرسميين أو في الجماعة ذلك.

وعبر خبراء عسكريون مصريون عن قلقهم من تنامي ما أصبح يعرف بـ"أخونة الجيش"في مصر، بعدما كشف اللواء أركان حرب عصمت مراد مدير الكلية الحربية عن قبول أعداد كبيرة من الطلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي، في الدفعات الجديدة، من بينهم ابن شقيق الرئيس المصري محمد مرسي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن خبراء عسكريين قولهم إن "قبول طلاب ينتمون إلى عائلات لها ميول سياسية سواء كانت إخوانية أو غير ذلك أمر خطير، يحدث للمرة الأولى في القوات المسلحة، التي كانت تتحرى عن انتماءات الطلاب وترفض انضمام من لديهم أهواء سياسية إليها".

وحتى ثورة 25 يناير كانت الكليات العسكرية والشرطية في مصر ترفض انضمام أي طالب له أو لذويه نشاط سياسي معارض أو يثبت انتماؤه أو انتماء أحد أقربائه من الدرجة الأولى إلى أحد التيارات الإسلامية.

ومنذ وصول الرئيس مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، هناك حديث عن سعي الرئاسة لـ"أخونة الجيش"، وهو ما نفته القيادات العسكرية مراراً، بحسب ما نقلت "الشرق الأوسط". لكن اللواء أركان حرب عصمت مراد، مدير الكلية الحربية، أعلن في مؤتمر صحافي أمس بأن الدفعة الحالية 109 من الكليات العسكرية ضمت أبناء من الإخوان المسلمين، وقال:"من الممكن أن يكون من أبناء قياداتها. لن أرفض الطالب المتقدم لكون أبيه إخوانيا"، موضحاً: "ليس كل من خرج من بيت إخواني محكوم عليه بأن يكون إخوانيا، ونفس الأمر بالنسبة للسلفي أو الليبرالي".

وشدد على أن "كل اهتماماته هي بالطالب نفسه، وأنه يقيم الشخص جملة وتفصيلا كشاب وليس أهله"، وتابع: "مهمتي كمدير الكلية هي إعداد نسيج لشاب محترم، وإذا تخرج واتجه إلى النشاط السياسي يقع تحت طائلة القانون". واعتبر مدير الكلية الحربية أن "هناك فرقا بين الاستعلام عن الطالب جنائيا وما يمس الشرف في الأسرة حتى الدرجة الرابعة وليس التوجه السياسي"، منوها بأنه "إذا استبعد ابن الإخواني أو السلفي أو المسيحي أو الجهادي فلن يقبل أحد من أبناء مصر لأننا كلنا من هذا النسيج".

وقال اللواء مراد: "في فترة من الفترات كان يتم إعدام الإخوان، لكن لا يجب أن نتطرق اليوم إلى تاريخ الصراع بين الجيش والإخوان. نحن نتحدث عن الوضع الراهن في 2013، وسنأخذ وقتا حتى يتغير هذا الموضوع، ونقبل كل التيارات والطوائف وتذوب في نسيج القوات المسلحة التي ولاؤها للوطن فقط".

التحاق ابن شقيق مرسي



إلى ذلك، كشف اللواء مدير الكلية الحربية عن التحاق ابن شقيق الرئيس مرسي بالكلية الفنية العسكرية، مشيرا إلى أنه حاصل على 94% ونجح في كل الاختبارات". وقال: "لو قام ابن شقيق الرئيس بممارسة العمل السياسي في أي يوم، فسوف يحاسب مثله مثل غيره". وأضاف: "أقسم بالله أن هذا الطالب لن ينال إلا ما هو له الحق فيه. فإما يكرم مثل أبناء النا الناس فيها إذا تفوق، وإما يعاقب مثله مثل غيره إذا أخطأ".