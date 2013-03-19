معارضة مصر تعد مشروعاً بديلاً لمواجهة هيمنة الإخوان

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر أنها تستعد لإطلاق مشروع سياسي واقتصادي بديل يحاول إعلاء الهوية المصرية بهدف مواجهة الهيمنة الإخوانية على مفاصل الدولة، التي كادت تصل إلى ما هو أشبه باحتلال مصر.

وأكد الدكتور محمود العلايلي القيادي بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة تعد لمشروع سياسي واقتصادي تعلنه من خلال مؤتمر صحافي كبير لها هادفاً في ذلك لمواجهة الهيمنة الإخوانية على مفاصل الدولة.

وأشار العلايلي في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع " أن الجبهة ستعمل على كشف حقيقة الجماعة وخداعها للشارع المصري، مؤكداً أن على الرئاسة تقديم كشف حساب لمدة 9 أشهر التي قضتها في الحكم، وما تراه من إنجازات حققتها، وذلك بعيداً عن انتهاكات حقوق المواطن المصري التي ارتكبتها في حقه منذ أول يوم في الحكم وحتى الآن.