أحداث شبرا: إلقاء القبض على المتحدث الإعلامى لـ"حازمون"

أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة، على أن الأجهزة الأمنية تمكنت حتى الآن فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من القبض على 4 من المتهمين فى أحداث اشتباكات شبرا، التى وقعت بين عائلتين بسبب لعب كرة القدم، بخلاف المتهم جمال صابر المتحدث الإعلامى لحركة "حازمون".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المصدر قوله إن المتهمين بينهم 3 تابعين إلى عائلة جمال صابر، بينما تم ضبط أحد المتهمين من العائلة الأخرى، وبذلك يرتفع عدد المضبوطين إلى 5 متهمين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة باقى المتهمين الـ 25 الهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على خلفية اتهامهم فى أحداث اشتباكات شبرا، والتي أسفرت عن سقوط 3 قتلى وإصابة العشرات.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت عندما حدثت مشادة كلامية بين مجموعة من الشباب على لعب الكرة أمام مدرسة شبرا الإعدادية بنات، تطورت إلى تشابك بالأيدى، أخرج على إثرها شاب يسكن شارع طوسون سلاحاً أبيض، وطعن بها شاباً ينتمى لعائلة كبيرة، فحملوا الأسلحة النارية، وتوجهوا إلى شارع طوسون، وهنا دارت معركة عنيفة بين العائلتين.

وشهدت منطقة شبرا حالة من الكر والفر وحرب بالسيوف والأسلحة البيضاء، ولم تتمكن قوات الشرطة من السيطرة على الموقف، وتم نقل المصابين بالدراجات النارية إلى المستشفيات.

