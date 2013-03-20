إدانة لصورة منسق "حازمون" وهو معصوب العينين

تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعى، "تويتر" و"فيسبوك"، عقب البيان الذي أصدره الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأدان فيه الصورة التي نشرت على موقع الشرطة لجمال صابر، منسق حركة حازمون وهو معصوب العينين، نقلاً عن تقرير لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأربعاء.

وعلقت صفحة "كلنا خالد سعيد" قائلة: إن الصورة التي نشرت على صفحة الشرطة هي لمواطن مصري تم احتجازه على ذمة قضية، معصوب العينين دون الحاجة لذلك.

فيما أدانت صفحة "مباشر 6 إبريل" طريقة إلقاء القبض على صابر وهو معصوب العينين، وعلقت بأنها صورة منافية لأقل مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، مضيفة أن الداخلية لم يتم تطهيرها أو حتى التفكير في تغيير أساليبها منذ جاء الرئيس محمد مرسي.

وذكرت حركة "إخوان كاذبون" على البيان قائلة، إن الصورة حقيقية ونشرت على صفحة "الشرطة المصرية".