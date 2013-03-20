احتجاجات في الأوقاف المصرية ضد "الأخونة"

ينظم عدد من الأئمة العاملين بوزارة الأوقاف، وقفة احتجاجية ضد أخونة الوزارة، الأربعاء، أمام ديوان عام الوزارة، بمنطقة وسط القاهرة، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع"، الأربعاء.

ومن المتوقع أن تشهد الوقفة احتشادا ملحوظا، خاصة مع حالة التعبئة التي يدفع لها معارضو إدارة وزير الأوقاف، طلعت عفيفي، منذ أسابيع عدة، وبدأت بشراسة على الساحات الإعلامية لتنتقل إلى الأرض خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك بالتزامن مع وقفات أخرى، خاصة في الوجه البحري أمام مديريات الأوقاف. وفي جنوب البلاد، أكد الشيخ زكريا السوهاجي، القيادي بنقابة الدعاة والأئمة، أن عددا من أئمة محافظة سوهاج (جنوب) سوف ينظمون وقفة لتحقيق مطالب الدعاة، وللتضامن مع وكيل أوقاف الغربية، الشيخ صبري عبادة، ضد حادثة الاعتداء عليه داخل مكتبه.

وتتهم قوى سياسية، جماعة الإخوان بمنح ميزات لعناصرهم في المواقع القيادية وما دونها في العديد من إدارات الدولة فيما يطلق عليه "الأخونة".

وطلبت مؤسسة الرئاسة المصرية، تقديم أدلة تشير إلى "الأخونة" في أي قطاع حكومي.