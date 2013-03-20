قال اللواء أركان حرب عصمت مراد، مدير الكلية الحربية: «إن الدفعة ١٠٩ حربية فيها إخوان»، ورغم حرصنا على عدم التعرض للمؤسسة العسكرية - سلباً وإيجاباً - كنت أتمنى أن يكون رد سيادة اللواء مراد على السؤال المحرج، فقط، الدفعة فيها مصريون، ولا نقبل فى الجيش الوطنى سوى المصريين، وكان هذا كافياً وحاسماً للقيل والقال، وكفى الله المؤمنين بالوطن شر القتال.

ولكن فيها إخوان يبقى فيها كلام، صحيح كلامك «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، وكل من خرج من بيت إخوانى أو جهادى أو سلفى أو مسيحى أو أزهرى يمكن قبوله بالكلية الحربية دون النظر إلى توجه عائلته أو أسرته على الإطلاق، لكن لابد من مناقشة جملة «فيها إخوان»، على إطلاق اللفظ، هذا تصريح لو تعلمون خطير، ومن قال إنه يسعدنا أن الدفعة فيها إخوان، يعنى إيه فيها إخوان، ممكن تفسرها لى سيادتك، هل تقبل الكلية الحربية طلبة إخوان؟

سيادتك دون أن تدرى علمت على الدفعة، فيها إخوان، وقسمت الدفعة، بين إخوان وغير إخوان، وعلمت على هؤلاء بأنهم إخوان، وبالضرورة سيعاملون فى الوحدات العسكرية ـ شئنا أم أبينا ـ على أنهم إخوان، فإذا ترقوا فلأنهم إخوان، وإن تنكبوا الطريق فلأنهم إخوان، فضلاً عن إشارة سيادتكم غير الموفقة إلى أنهم أبناء مسؤولين إخوان، خاصة ابن شقيق الرئيس، مرة ثانية تعلم عليهم، نفس القسمة الغريبة، أبناء مسؤولين، وأبناء عاديين، طلاب بشرطة وطلاب عادة، معلوم سلفاً العسكرية المصرية ليس فيها خيار وفقوس ولا إخوان، لكن سيادتك تضرب مثلاً فى غير محله، وتذهب بنا إلى مظنة الظنون، وتقول: «ابن شقيق رئيس الجمهورية لن ينال إلا حقه مثل كل الطلبة الموجودين بدفعته»، حد قال غير كده، متأكدين من صدق الأداء.

التمصير كالتبعيض منجى، لا إخوان ولا سلفيين ولا مسيحيين ولا اشتراكيين، فى الجيش كلنا مصريون، لكن خشيتنا فى محلها، واللى اتلسع من لحية السلفيين الكامنين فى الداخلية، يجعلنا ننفخ فى زبادى الإخوان فى الجيش، «فيها إخوان» جملة تلسع السامعين، وفى ظل ملف التمكين لا يمكن بلعها بسهولة.

الجيش المصرى خارج نطاق التقسيمات السياسية، أو هكذا نرجو، خارج سياقات الأخونة والسلفنة، الجيش المصرى هو البيت الكبير، لكل نصيب، وفى حب مصر فليتنافس المتنافسون، كيف تستقيم «فيها إخوان » مع تأكيدكم: «نحن نتعامل مع الطالب القادم إلينا على أنه مجموعة من الأوراق، ونحتاج فقط نسيجاً لشاب مصرى محترم، مخلص لوطنه وشعبه»؟.. إذن ما معنى فيها إخوان؟ رسالة لمن؟ للإخوان، أم لغير الإخوان؟

وسؤال بسؤال: وهل الدفعة فيها سلفيون، وهل فيها مسيحيون؟ سؤال وإجابة فى المنطقة الحرام، سؤال يقسم الدفعة، يقسم الجيش، يقسم الوطن، هذا نخشاه ونخاف منه، قسمة ضيزى، قسمة الخراب، قسمة الفرقة، قسمة الفتنة، حتى جيش الوطن المرابط على الحدود يجرى تقسيمه إلى إخوان وآخرين، وكأن الإخوان هبطوا علينا من كوكب الإخوان فى مجرة درب التبانة، عيب السؤال، وكنت أربأ باللواء مراد أن يجيب عن السؤال بإجابة هى من جلد السؤال، خير أجناد الأرض مصريون، لا هم إخوان ولا سلفيون، استقيموا يرحمكم الله.



*نقلاً عن "المصري اليوم".