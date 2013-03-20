الرئيس المعظم والمكرونة الفرن

قام سعادة الرئيس المعظم، ومعالى رئيس الوزراء المبجل،ولفيف من السادة الوزراء الموقرين، وجمع من السادة المحافظين المحترمين، والعشرات من المستشارين والقيادات الحزبية والسياسية، والمئات من الموظفين والحراسات الخاصة للمسؤولين، بزيارة محافظة سوهاج لافتتاح خط إنتاج مكرونة بأحد مصانع الجيش، واطلع السيد الرئيس على طريقة عمل المكرونة المقصوصة والشرايط والقواقع، وأشاد بمجهودات المصنع فى تطوير الشعرية واللسان عصفور، وطالبهم بمزيد من الجهد لتطوير المنتج المصرى أبوصلصة وزيادة المنافسة الوطنية فى الكشرى أبوجبة والمكرونة الفرن ومنافسة اللازنيا فى الخارج، هذا وقد أعربت إسرائيل عن قلقها البالغ من اهتمام السيد الرئيس بتطوير مصانع الجيش المتخصصة فى المكرونة، وأكدت أن هذه توجهات «معجنة» ومقلقة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، فى حين أكدت مصادر رسمية بالرئاسة، أن خط المكرونة الذى تم افتتاحه مؤخرا سلمى ويخصص %90 من إنتاجه لمطاعم الكشرى وليس نوويا، كما أشاعت بعض المواقع الإسلامية. ومن ناحية أخرى احتشد المئات من أنصار التيارات الإسلامية لتحية الرئيس ومناصرته، والهتاف بأن «مرسى رئيس الجمهورية» «الصحافة فين الرئيس أهه»، وذلك لتأكيد المعلومة بعد ثمانية أشهر من قضائها، والله الموفق، وقد صرح السيد الرئيس فى خطبة ثورية نهضوية عصماء، استمرت لأكثر من 180 ثانية بأن الصعيد فى قلبه وطهطا وقنا وأخميم وأخواتهم، مشيرا إلى حبه للجميع، وأوضح الرئيس صعوبة المرحلة بعد ثلاثين عاما من حكم الفاسد المخلوع مبارك، ثم قام سيادته بتوزيع المرحلة الأخيرة من الشقق السكنية الخاصة بمشروع مبارك لإسكان الشباب، تحت مطالب ملحة من الحاضرين بكسر «قلة قناوى» خلف آخر مخلفات العهد البائد وشققه الموبوءة، وتجدر الإشارة إلى أن محافظة سوهاج عاشت يوما تاريخيا جميلا فى حضور السيد الرئيس، حيث قامت الحكومة بإغراق المحافظة بكمية هائلة من السولار والبنزين للقضاء على الأزمة الطاحنة التى تشهدها سوهاج حتى «يمون» المعتصمون سياراتهم أو يولع المتظاهرون فى أنفسهم، كما تم تغطية بلاليع المجارى ورصف كل الشوارع وإحاطتها بالأشجار والأزهار والمخبرين الأبرار.

نقلاً عن "اليوم السابع"