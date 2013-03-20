الفقي: مشروع الصكوك يتفق وأحكام الشريعة 100%

قال الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن إصدار قانون الصكوك عن مجلس الشورى يعتبر أملاً جديداً من الاستثمارات التي لا تكلف الشعب المصري أي شيء في الوقت الذي حرص فيه البعض على تصدير اليأس والإحباط.

وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذى يقدمه الزميل محمود الورواري على شاشة قناة "العربية الحدث"، أن الموافقة التي صدرت من مجلس الشورى نهائية، بعد الجدل حول عرض المشروع على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نافياً أن يكون هناك أي رفض من مجمع البحوث الإسلامية أو غيره من الجهات على المشروع.

وأشار إلى أنه قد تم تلافي كافة المشكلات والأخطاء والملاحظات التي كانت تروّج حول المشروع الذي تمت الموافقة عليه في "الشورى"، مؤكداً أن الدكتور نصر فريد واصل أكد أن المشروع يتفق وأحكام الشريعة مائة بالمائة.

وأوضح أن الملاحظات الشرعية لم يتم ذكرها على الإطلاق، مشيراً إلى أن هناك البعض من خبراء القانون الدستوري فسّر المادة في الدستور الخاصة بعرض المشروع على هيئة كبار العلماء بجواز عدم العرض مادام لا يوجد خلاف عليه.

وقال إن أحد التفسيرات للمادة الخاصة بعرض المشروع على هيئة كبار العلماء يؤكد عدم عرضه مادام أنه ليس له طابع خلافي، مشيراً إلى أن حسم الخلاف جاء بالتواصل مع الكثير من العلماء والفقهاء والحصول على رأيهم الشرعي.

وأكد أنه بهذا المشروع فإن مصر ستفتح باباً كبيراً للخير للشعب المصري يمكنه أن يفتح المجال لعمل الكثير من الشباب الذين يعانون من البطالة وبالتالي ينقذ الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، قال الدكتور عباس شومان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأزهر لا يعارض أي شيء في الدولة من أجل المعارضة، ومشروع الصكوك تابعه الأزهر عن كثب من أجل التكامل في العمل مع سلطة التشريع.

وأضاف أنه لم يتم رفض الصكوك ولا يوجد أي اعتراض عليها؛ لأنها معمول بها في الكثير من دول العالم منذ سنوات، وهي ستمكّن مصر من التخلص من الاقتراض الداخلي والخارجي، ولكن هناك اعتراضات عليه.

وأشار إلى أن هناك مطالب بإدخال تعديلات على المشروع تم تدارك بعضها مثل: تمليك الأصول العامة، وعدد أعضاء الهيئة الشرعية لإدارة المشروع، بالإضافة إلى بعض مجالات الاستثمار التي تصل إلى 16 مجالاً.

وفي نفس السياق، قال المستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر القانوني، إنه من الناحية القانونية والدستورية يوجب الدستور أن يتم عرض المشروع على هيئة كبار العلماء، مشيراً إلى أن مسألة "عند الخلاف" غير صحيح لأنها كانت مطروحة عند الحديث عن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن الاتفاق كان على أن تكون هيئة كبار العلماء المختصة بمسألة الفصل في مدى اتفاق المشروع مع الشريعة من عدمه.

وأضاف أنه لا جدال في أن مجلس الشورى مهيمن على عملية التشريع بالكامل، ولكن عرض المشروع على الأزهر يحصّنه من الطعن على دستوريته.

وأكد أن قانون الأزهر الشريف يؤكد أن الأزهر يمثل المرجعية في كل ما يتفق والإسلام وما يتعلق به مثل مشروع الصكوك الذي يتوجب أن يتم عرضه مثلما نصّ الدستور على ذلك.