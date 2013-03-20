ليس صحيحا أن الثورات لا تصلح إلا في الشتاء‏,‏ بدليل انقلاب يوليو في عز الصيف‏.‏

> المصريون الذين أجبروا نابليون علي المغادرة في عز مجده لن يقهرهم من هو أدني بكثير.

> نرجو ان يكون اختفاء رئيس الديوان من اجتماعات الرئاسه مجرد مصادفة.

> ليس من حق السياسيين الجدد الكلام قبل إبراء ذمتهم المالية للبنوك وتسديد مليارات البنوك.

> لايوجد في هذا البلد من يستحق اكثر من50% في اي انتخابات بعد سقوط دولة الفرعون.

> المشكله ان المصريين يتكلمون ثورة أكثر من ممارستها, ومعظم اصحاب الصوت العالي امتهنوا الثورة بدليل استمرارهم26 شهرا بدون وظائف معلومة.

> لا يجتمع الاعلاميون والقضاة والعسكريون والأقباط وطلاب الجامعات وأهل القناة والأحزاب المدنية وشباب الثورة علي باطل.

> ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين تلك القاعدة القرآنية كانت تحمي اللاجئين في عهد العلمانيين!.

> لكل داء دواء إلا العبط.. أتكلم عن الثوريين الذين أصابهم الزهايمر مبكرا.

> ابحث عن بعض شركات الصرافة لمعرفة تمويل الإرهاب والأحزاب الجديدة.

> أثبتت بورسعيد ان صندوق الانتخابات لايصنع الهيبة ولا يمنح السلطة, وان نزول الجيش مجرد بروفة للمستقبل.

> يحسب للربيع المصري انه أسس الأبواب الخلفية لتصبح هي الأبواب الرسمية لكبار المسئولين.

> ما يحدث بين الاحزاب الإسلامية مجرد خلافات عائلية.

> لا يحتاج الإخوان لأي معارضة يكفيهم تصريحات قادتهم وفرقة التبرير الرسمية.

> في انتخابات نقابة الصحفيين نجح اليسار ليس حبا فيهم ولكن تأديبا وعقابا للآخرين.

> الغريب استمرار القناة إياها في بثها المباشر بعد ان أدت مهمتها ولم تعد صالحه للوظيفة الجديدة.

> كانت غالبية الشعب المصري ظهيرا لحماس حتي اكتفت مع سبق الإصرار والترصد بجماعة منه.

> المحامون والمتأسلمون وبعض الإعلاميين والنشطاء أكثر الذين استفادوا مماحدث علي حساب بعض بوتيكات حقوق الإنسان لأن ثورات قوم عند بعض فوائد.

> إصرار بعض صبيان أمريكا علي فكرة المجلس الرئاسي تعني إهانة إرادة الناخبين لصالح النموذج الأفغاني والعراقي في التقسيم.



*نقلاً عن "الأهرام".