حبس منسّق "حازمون" 4 أيام على ذمة التحقيق بأحداث شبرا

قررت نيابة شمال القاهرة حبس جمال صابر، منسّق حركة حازمون، 4 أيام على ذمة التحقيقات في أحداث اشتباكات شبرا، التي وقعت أمس الأول بين عائلتين بسبب لعب كرة القدم، حسب ما أفادت صحيفة "اليوم السابع".

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية تمكّنت حتى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، من القبض على 4 من المتهمين في أحداث اشتباكات شبرا، التي وقعت بين عائلتين بسبب لعب كرة القدم، بخلاف المتهم جمال صابر.

وتعود تفاصيل تلك الواقعة عندما حدثت مشادة كلامية بين مجموعة من الشباب على لعب الكرة أمام مدرسة شبرا الإعدادية بنات، تطوّرت إلى تشابك بالأيدي، أخرج على إثرها شاب يسكن شارع طوسون سلاحاً أبيض، وطعن بها شاباً ينتمي لعائلة كبيرة، فحملوا الأسلحة النارية، وتوجّهوا إلى شارع طوسون، وهنا دارت معركة عنيفة بين العائلتين.