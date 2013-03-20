رئيس تحرير مصري يدلي بشهادته عن "مذبحة رفح"

قال أشرف بدر، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي إنه أدلى، الثلاثاء، بشهادته حول ما نشرته المجلة من معلومات حول تورط عناصر من حركة حماس في مقتل 16 جندياً مصرياً، في رفح خلال شهر رمضان الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، الأربعاء.



وأضاف بدر أنه تم استدعاؤه كشاهد أمام النيابة العسكرية، وأن محامي نقابة الصحافيين، سيد أبو زيد، صاحبه خلال سماع أقواله.



وأشار رئيس التحرير إلى أنه تقدم بما لديه من معلومات ومستندات إلى القضاء العسكري، وأنه لن يقوم بالكشف عنها.



ومن جانبه، قال محامي النقابة، إن النقابة تلقت إخطارًا رسميا من جانب وزارة الدفاع، للنقيب ضياء رشوان، يطالبه فيها بسماع أقوال الصحافي، فيما نُشر بمجلة الأهرام العربي، حول القضية 35 لسنة 2012 جنايات شمال، المعروفة بـ"مذبحة رفح".

وأضاف المحامي أن التحقيق استمر لمدة ساعتين، وأن بدر قدم كل ما لديه من مستندات وأقوال إلى القضاء العسكري.