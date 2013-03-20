زيدان: خطاب مرسي بباكستان به أخطاء علمية وتاريخية كبرى

قال الروائي يوسف زيدان، تعليقاً على خطاب الرئيس المصري محمد مرسي أثناء تسلمه الدكتوراه الفخرية بباكستان الإثنين، إن الرئيس وقع في أخطاء كبرى، وإن ما قيل في الخطاب "يجوز في الجلسات العائلية المسائية وليس في محفل علمي".

وأضاف زيدان في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء: "إن من كتب هذا الكلام الخائب للرئيس في خطابه هو شخص خائب أيضاً، وجاهل، يجب إبعاده عن مؤسسة الرئاسة"، وقال إنه لم يتصيد الأخطاء لمرسي، فهو لا يحبه ولا يكرهه، فهو "لا يعني له شيئاً"، بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

وكان زيدان قد وجه نقدًا على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لخطاب الرئيس الذي تضمن أخطاء لغوية وتاريخية مثل نسب اكتشاف دورة الدم الصغرى للبيروني بينما مكتشفها الحقيقي هو ابن النفيس، ونسبه علم التشريح لابن الهيثم وهو الأمر الخاطئ، ونسبه تأسيس علم الاجتماع لابن خلدون بدلًا من أوجست كونت ودور كايم، ويذكر أن النقطة الأخيرة الخاصة بابن خلدون مثار خلاف.

وقال زيدان إن مرسي كان عليه التدقيق في خطابه، لافتاً إلى أن الرئيس السابق مبارك كان يستشير ويدقق في خطاباته، وكان مكتبه يتصل بزيدان ليراجع معه نقاطًا من خطاباته التي كان يلقيها حين يزور مكتبة الإسكندرية.

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً إن الرئيس عليه ألا ينتمي لجماعته بهذا الشكل للدرجة التي يكتب فيها مكتب الإرشاد خطاباته.

