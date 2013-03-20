عمدة السلوم يهدد بالتصعيد إذا تمّت التضحية بقذاف الدم

أكد مهدي أبوزريبة، عمدة السلوم، أن القبائل العربية بمحافظة مطروح ومحافظات مصر المختلفة ترفض أي ممارسات تتخذ من قبل الحكومة المصرية تجاه أحمد قذاف الدم، منسّق العلاقات الليبية المصرية السابق، أو التضحية به في صفقات بين مصر وليبيا، ونسيان دوره الوطني في دعم مصر بشتى المجالات طوال السنوات الماضية، ومشاركته في حرب أكتوبر المجيدة عندما كان ضابطاً ليبياً يقاتل في صفوف الجيش المصري ويجب معاملته على كونه مصرياً يحمل الجنسية المصرية عن والدته المصرية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن أبوزريبة قوله إن "القبائل العربية تحذر من التعامل مع قذاف الدم بخلاف القانون المصري الذي سنحترمه ونحترم ما سيصدر عنه بحقه، كما نحذر أن يتم تسليمه للسلطات الليبية وهو يحمل الجنسية المصرية ليتعرض هناك للتصفية أو لمحاكمات غير عادلة تفتقد العدالة وحقوق الإنسان."

كما هدّد أبوزريبة بالتصعيد على مستوى الجمهورية، حيث يجرى التنسيق والتشاور بين قيادات القبائل العربية في مختلف محافظات مصر.

وأشار العمدة إلى أن هناك اجتماعاً سيعقد خلال ساعات بين عُمد ومشايخ محافظة مطروح بخصوص هذا الشأن، وتم التباحث والاتفاق على أن يخرج بيان من العُمد والمشايخ لرفض أي انتهاك بحق أحمد قذاف الدم أو الخضوع للضغوط الليبية وتسليمه في مساومة لتحسين العلاقات بين البلدين.