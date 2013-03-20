مصر: استخدام الكروت الذكية لتوزيع الخبز وأسطوانات الغاز

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري باسم عودة، الثلاثاء، إنه سيتم البدء في توزيع أسطوانات الغاز والخبز باستخدام الكروت الذكية بعد شهرين، وذلك لمواجهة النقص الحاد لعدد من السلع الأساسية في البلاد، كما أفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أش أ) الرسمية.

وقال الوزير: "ستتم إضافة الخبز وأسطوانات البوتاجاز (الوقود المستخدم في المنازل) على البطاقات التموينية للأسر المستفيدة منها"، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعداد بطاقات للمواطنين الذين لا يملكون بطاقات تموين.

وقال الوزير إن التجربة ستبدأ بعد "الانتهاء من إجراء مناقصة لتنفيذ الكروت الخاصة بالصرف".

كما أشار إلى أن وزارة التموين اعتمدت منظومة جديدة لدعم "الخبز البلدي"، وهو الجزء الرئيسي من طعام المصريين اليومي، تتضمن شراء الوزارة للخبز بأسعاره العادية من المخابز وإعادة بيعه بأسعار مخفضة للمواطنين بدلاً من منح الدقيق المدعم للمخابز مباشرة.

وأوضح أن "عدد المخابز التي التحقت بالمنظومة الجديدة بلغ 600 مخبز من إجمالي 1400 مخبز على مستوى الجمهورية"، مشدّداً على أن أصحاب المخازن غير ملزمين بالدخول في هذه المنظومة.

لكن عدداً من أصحاب المخابز تجمّعوا ظهر اليوم أمام مقر وزارة التموين في وسط القاهرة للاحتجاج على بعض تفاصيل هذا النظام الجديد لدعم الخبز.

وتعاني مصر من نقص حاد في العديد من المواد خاصة السولار الذي يستخدم في تسيير الحافلات وسيارات النقل الثقيلة.

وتشهد البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 أزمة اقتصادية حادة، انعكست خصوصاً في تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى "مستوى حرج" بحسب البنك المركزي، حيث انخفض إلى نحو 13.5 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.