أين ذهبت مصر المهذبة؟

مصر الخجولة‏,‏ ذات الحياء والخفر‏,‏ أين ذهبت؟ كنا دائما‏,‏ وحتي وقت قريب‏,‏ نتأفف‏, وربما نشمئز, كلما خدش آذاننا لفظ خارج, أو عبارة جارحة.. فما الذي جري لنا؟

منذ أيام راح أحد مقدمي البرامج يدلق في آذاننا ألفاظا, ما كان لها أن تقال, ولاحتي في خمارة سكاري, أو في غرزة, وكان الجمهور( المستأجر) يقهقه كي يقنعنا نحن ايضا بالضحك, غير أننا لم نضحك, بل نظرنا إلي بعضنا في استهجان, ولسان حالنا يكاد ينطق: ما هذا القرف؟

وربما يكون من الضروري أن نتساءل هنا: إلي أي حد مسموح لمقدمي البرامج بالاستهتار بنا, وبأبنائنا وبناتنا؟

والأمر هنا لاعلاقة له بالحرية, ولعلنا نتذكر المقولة الشهيرة, إن من حقك تماما ان تمد ذراعيك كيفما شئت, لكن بشرط ألا تمس أنفي, فما بالنا بهذا المستظرف يسمح لنفسه باستخدام هذا الكم من الالفاظ الخادشة فلا يردعه احد؟

هب أنك, ومعك ابنتك, التي في سن المراهقة, تشاهدان مثل هذا النوع من البرامج, ألن تشعر بالخجل؟ ألن تنظر إليك ابنتك وعيناها تسألانك: ما معني هذه الألفاظ والحركات والإيماءات؟

وماذا لو أن طفلك الصغير سمعها, ثم ذهب إلي المدرسة في الصباح, وراح يكررها علي مسامع مدرسيه وزملائه.. ألن يعاقبوه؟

قد يرد عليك المستظرف المستخف دمه, صاحب البرنامج: يا أخي غير القناة.. أليس معك ريموت؟

الإجابة بسيطة: ياخفيف الدم, حجتك باطلة, ببساطة لأنك مادمت خرجت للناس علي الهواء فينبغي أن تحترم أخلاق هؤلاء الناس, إذ أن فيهم الطفل والمراهق والسيدات الفضليات, الراغبات في تربية أبنائهن علي الخلق القويم..وأنت تفسد هذا كله, فلا تتبجح بالريموت, وإلا لكان كل مهياص ومتحرش ومفسد قد صرخ في الآخرين: أنا حر!

إن التليفزيون وسيلة إعلام غاية في الخطورة, ويجب وضع ضوابط صارمة لأدائه, كيلا يحطم منظومة الاحترام التي ارتضاها المجتمع لنفسه.

في الحلقة الماضية من برنامجه الميمون, راح الظريف يتحدث عن الإقصاء وكان يقصد معني جنسيا فاضحا, وأخذ ـ ومعه إحدي الممثلات الشهيرات ـ يصنع بأصابعه إيماءات يأباها الذوق السليم, وجعلت صاحبتنا من إصبعيها مقصا لتقص به.. لا أدري ماذا, حتي القلم يأبي أن يكتب مافعلاه, فمن أعطاكما الحق في العبث بأبنائنا إلي هذا الحد؟ إننا نحن الكبار قد نفهم إشاراتكم الخارجة, لكن ماذا عن الأطفال؟ ماذنبهم؟

ستقولون: إن الأطفال الذين تتحدث عنهم يشاهدون أكثر من ذلك علي الفيس بوك. عذر أقبح من ذنب, لأنني ما كان لي أن أعالج خطأ بخطأ أكبر منه وأفحش.

والأشد خطرا في الأمر, أن هذا المستظرف ـ يضع الدين طرفا في الموضوع. وهنا نحن نتحدث عن الدين كدين, وليس عن المتدينين, أو الملتحين أو المتحدثين في الفضائيات الدينية, فهؤلاء أحرار مع أنفسهم, ومعك, ولاتقل لي: أنا مسلم مثلك ومثلهم, فهذا ليس سؤالنا هنا.. فأين السؤال؟

السؤال هو: ألست ـ وأنت تسخر من المتدينين( حتي لو كانوا في رأيك مدعين) تضع الدين في موضع ما كان له أن يوضع فيه؟ مثلا لو أن ثمة شخصا ذا لحية لايحترم لحيته فما ذنب المتدين الحقيقي ذي اللحية الذي يحترم نفسه, ويتقي الله في معاملاته وسلوكه؟ وأيضا, ما الهدف من هذا الإلحاح علي المتدينين مع أن المجتمع ملئ بكل أنواع الفساد؟

نعم. قد يشكو البعض من مظاهر التشدد الديني, سواء في القول أو الفعل أو الملبس, لكن ما ذنب المتدين العادي, الذي يحب دينه دونما تعصب أو مغالاة؟ ألم تفكر في شعوره وهو يري كل هذه الألفاظ, وإشارات الشذوذ, وميوعة الرجال, وتبجح الشهيرات؟ إن الدين ـ يامسلم ـ ليس مجرد صلاة وصوم, وحجاب, ونقاب, ولحية. لا. الدين أخلاق وسلوك وعفة ومثل عليا وقدوة.. فإذا تحطمت هذه الأسس انهار الدين, حتي لو كنت تصلي!

.. ربما كانت فلوس الإعلانات مغرية, وقد تكون الشهرة لذيذة, وقد يكون وهم الحرية أخاذا, لكن ماذا عن الثمن المدفوع علي المدي البعيد؟

قل لي: ماذا لو دخلت عليك ابنتك, وأتت بأصابعها حركة من تلك الحركات التي تغرقنا بها كل أسبوع؟ وماذا لو صرخ طفلك الصغير في أخيه الأصغر منه: اسكت وإلا سأقصيك( وربما قال اللفظ الموازي!) هل تقبل؟

إن كذبت وقلت: نعم أقبل, سنقول لك: نحن ياسيدي لن نقبل؟ كفي عبثا.. فأبناؤنا هم أعز مانملك.



نقلاً عن صحيفة "الأهرام"