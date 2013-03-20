مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان يبحث "أحداث المقطم"

يعقد مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، اجتماعه المغلق، بالمركز العام بالمقطم برئاسة د.محمد بديع المرشد العام، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد كبير من أعضاء المكتب.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من القضايا الهامة والتي تأتي على رأسها الأحداث الأخيرة من مظاهرات أمام مكتب الإرشاد خلال الأيام الماضية، والاعتداء على الصحفيين، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع"، المصرية.



وأكدت مصادر أن الجماعة ستصدر بيانا عقب انتهاء الاجتماع للرد على الأحداث الأخيرة التي وقعت أمام المقر، مضيفة أن "الاجتماع سيناقش إمكانية الترتيب والاستعداد للمليونية التي دعت لها بعض القوى السياسية والثورية أمام المقر الجمعة القادم".