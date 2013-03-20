وقفة للصحافيين أمام النقابة تنديداً باعتداء "الإرشاد"

نظم المئات من الصحافيين، صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحافيين، اعتراضاً على الاعتداء المتكرر من قبل جماعة الإخوان المسلمين على الصحافيين في الأحداث الأخيرة، أمام مكتب الإرشاد في المقطم، حسبما أفاد مراسل "العربية".

ويشارك في الوقفة، وفق صحيفة "الشروق" المصرية، العديد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، من أجل التضامن مع حقوق الصحافيين في مباشرة المهنة، دون التعرض لأي نوع من محاولات الإرهاب أو تكميم الأفواه، وأبرزهم الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وأحمد البرعي أمين عام جبهة الإنقاذ الوطني، وسمير مرقص وأحمد فوزي، فضلاً عن ضياء رشوان وجمال فهمي مع الصحافيين.

وتعالت هتافات الصحافيين، المنددة بممارسات الإخوان وبالاعتداءات المتكررة على الصحافيين، منها: "خليك فاكر، لا يا بديع حق الصحافي مش ها يضيع، والإعلام قالها قوية يرفض حكم الإخوانجية".