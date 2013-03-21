رئيس المخابرات الليبية يصل القاهرة لترتيب ترحيل قذاف الدم

وصل رئيس المخابرات الليبي سالم عبدالفتاح سالم والوفد المرافق له إلى القاهرة، مساء الأربعاء، على متن طائرة خاصة في زيارة سريعة للبلاد للقاء عدد من المسؤولين المصريين.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر أمنى بالمطار أن زيارة رئيس المخابرات الليبي تأتي للترتيب لترحيل الليبي أحمد قذاف الدم، المنسّق السابق للعلاقات المصرية الليبية، والذي تم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه في عدد كبير من الجرائم كونه مطلوباً ضمن 21 شخصية ليبية من عناصر النظام الليبي السابق.

في نفس السياق، قال محمد حمودة، المحامى بالنقض ومحامى قذاف الدم، إن السلطات المصرية ستسلم موكله فى صفقة مع السلطات الليبية.

وأضاف حمودة، خلال مداخلة تلفزيونية، أن جميع التهم الموجهة لقذاف الدم ينقصها الأدلة الكافية، مشيراً إلى أن شخصية عامة مثل قذاف الدم شارك فى صناعة النهضة الاقتصادية والاستثمارية فى ليبيا، كما أنه كان حلقة الوصل لكثير من الاستثمارات بين مصر وليبيا.

وأشار إلى أن موكله مصرى مائة بالمائة، موضحاً أن والدته مصرية، ووالده كان يحمل الجنسية المصرية.

