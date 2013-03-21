صباحي يطالب مرسي بالكشف عن قتلة الجنود المصريين برفح

طالب "حمدين صباحي"، مؤسس التيار الشعبي، الرئيس المصري محمد مرسي بالكشف عن التحقيقات لمعرفة حقيقة الجناة في جريمة مقتل الجنود المصريين برفح وخطف الـ4 جنود، كما طالب بغلق الأنفاق وتوصيل كافة المساعدات لغزة عبر المعابر، وفي وضح النهار ووفق السيادة المصرية، مشيراً إلى أن حماية الأمن القومي المصري يأتي بوقوفنا أمام استبداد الإخوان لا بمهاجمة المقاومة.

كما أكد صباحي خلال مشاركته في وقفة الصحافيين الاحتجاجية والتي حملت شعار "إرهابكم لن يقهرنا"، أن فلسطين في قلب كل عربي ومصري، وأننا دفعنا أرواح وشهداء من أجل القضية الفلسطينية ولن يأتي يوم نحاسب فيه أهلنا بفلسطين المحتلة على فاتورة أخطاء جماعة الإخوان ولا الرئيس، مؤكداً في الوقت ذاته على أن "المقاومة الفلسطينية في عين كل مصري، وسوف نظل ندعم غزة وفلسطين طول العمر, فلن نضحي بالمقاومة من أجل الإخوان, كما لن نقبل الإخوان المستبدين من أجل المقاومة".

وعما حدث من اعتداء على الصحافيين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ، قال صباحي إن الجماعة الصحافية لن تقبل أي استبداد أيا كان مصدره ,مضيفا أن ما تم أمام مقر الإخوان من اعتداء على أصحاب الراْي لا يمكن أن يمر ولا يغتفر لن يقبل أحد مثل هذه الطريقة للتعامل مع المصريين (مواطنين أو صحافيين), ولن تكون الصحافة خادمة للسلطة أبدا, الصحافة لا تمسح بلاط رئيس الجمهورية ومهمتها الانتقاد وكشف الأخطاء وتوعية الشعب.

وأشار صباحي إلى اعتداء أعضاء الجماعة على الشباب والفتيات قائلا "كرامة ميرفت موسى وأحمد دومة أعلى من كرامة المرشد ورئيس الجمهورية, لا هناك كرامة لمعتد يتجاوز حدود الرجولة والشهامة والأخلاق والقانون, ولا سكوت لهؤلاء ولا لاستبدادهم".

