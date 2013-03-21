قلق حول وضع المرأة فى مصر

لم يكن قرار الرئيس مرسى بتكليف مساعدته للشؤون السياسية بإلقاء كلمة مصر فى مؤتمر المرأة، الذى تنظمه الأمم المتحدة، هو المؤشر الوحيد على وجود خلافات سياسية وأيديولوجية عميقة بين المؤسسات الرسمية والشعبية فى مصر، حول أوضاع المرأة فى مصر الجديدة. فقبل أن ينهى المؤتمر أعماله ويصدر الصيغة النهائية لوثيقة توافقية حول «إلغاء ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات»، سارعت جماعة الإخوان المسلمين بإصدار بيان يؤكد أن الوثيقة المزمع إصدارها «تتضمن بنوداً تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضى على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة... إلخ». وقد عدد هذا البيان ما تضمنته الوثيقة مخالفا للأخلاق الإسلامية على النحو التالى:

١- منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك، مع رفع سن الزواج.

٢- توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها، وإباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت اسم الحقوق الجنسية.

٣- مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنى بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة فى كل الحقوق.

٤- إعطاء الشواذ جميع الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وحماية العاملات فى البغاء.

٥- إعطاء الزوجة الحق فى أن تشتكى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية.

٦- التساوى فى الميراث.

٧- استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل: الإنفاق، رعاية الأطفال، الشؤون المنزلية.

٨- التساوى التام فى تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها.

٩- سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام جميع الممتلكات بعد الطلاق.

١٠- إلغاء استئذان الزوج فى السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل.

بعد ساعات من صدور هذا البيان، رد المجلس القومى للمرأة ببيان مضاد أكد فيه أن ما تناوله بيان الإخوان المسلمين عن الوثيقة الختامية لا أساس له من الصحة للأسباب التالية:

١- أن الوثيقة الختامية لم تصدر بعد، ومازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة، ولأن المفاوضات فى الأمم المتحدة تجرى الآن بين ممثلى الدول، فليس من المتصور أن ٥٤ دولة إسلامية لن تتحمس لدينها وثقافتها، وأن منظمة واحدة غير حكومية هى التى تتصدى وحدها لحماية الدين والثقافة الإسلامية بادعاءات كاذبة وافتراء على الوفود وعلى هيئة الأمم المتحدة التى تحكمها مبادئ الميثاق الذى وضعته الدول عام ١٩٤٥.

٢- أن البيان المشار إليه يدعى أموراً لا مكان لها فى الوثيقة، وأن مثل هذه الوثائق العالمية تشير إلى أن تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها.

٣- أن البيان من تأليف وصياغة السيدة كاميليا حلمى، عضو منظمة غير حكومية تدعى «اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل» وتتبنى أفكاراً تهاجم اتفاقيات الأمم المتحدة منذ سنوات، وأن هذا البيان يتضمن نفس النقاط التى تطرحها فى كل اجتماع يعقد حول المرأة فى الأمم المتحدة.

٤- الادعاء بأن وثيقة لجنة المرأة مخالفة للشريعة الإسلامية وتتصادم مع مبادئ الإسلام وتقضى على الأخلاق الإسلامية وتهدم مؤسسة الأسرة، هو ادعاء خادع واستخدام سيئ للدين لتشويه الأمم المتحدة ولمنع أى حقوق للمرأة، ولا يوجد فى أى من الاتهامات الواردة فى البيان بنقاطه العشر أى مصداقية أو أساس من الصحة، حيث لم تتحدث عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم ومنح الفتاة الحرية أو إعطاء الشواذ جميع الحقوق.

٥- ليس فى صالح مصر أو نظام الحكم بها إصدار مثل هذه الأكاذيب، ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية، لأنها تشوه الصورة التى عرفت بها مصر فى الفترة السابقة، باعتبارها دولة وسطية تعرف كيف تساعد على التوصل إلى توافق وحلول للمشاكل العالمية.

٦- مصر واعية تماما باختلاف العادات والتقاليد بين الدول، ولن تسمح بفرض أمور لا تتناسب مع ثقافاتنا أو عاداتنا.

ولأن جماعة الإخوان المسلمين هى الجماعة التى ينتمى إليها رئيس الدولة، فمن الطبيعى أن يفصح تبادل القصف الإعلامى بينها وبين المجلس القومى للمرأة، على هذا النحو، عن دلالات خطيرة، وأن يطرح تساؤلات عديدة سنحاول إلقاء الضوء عليها غداً إن شاء الله.



*نقلاً عن "المصري اليوم".