مهدي عاكف مديراً لـ"الجماعة" بعد توفيق أوضاعها

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، إن الدكتور محمد مهدي عاكف، مرشد الجماعة السابق، هو مدير للجماعة بعد توفيق أوضاعها.

وأضاف عبد المقصود في مداخلة تلفزيونية، أن الجماعة قننت وضعها القانوني طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية الحالي وحمل رقم إشهار الجماعة رقم 644، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".

وأشار إلى أن الجماعة قننت وضعها القانوني منذ أيام، وقبل التقرير الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والذي أوصت فيه بإصدار حكم نهائي بأن جماعة "الإخوان المسلمين" ليس لها أي وجود قانوني، ووجودها الحالي غير شرعي، لأن الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها.

وكان عبد المقصود قد صرح في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية" بأنه لم تصدر أي أحكام سابقة بحل جماعة "الإخوان المسلمين". وقال "اتخذنا قرار توفيق الأوضاع بعدما رصدنا حالات تربص بالجماعة"، على حد قوله.