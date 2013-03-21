نظر استئناف عبدالله بدر على حبسه بتهمة سبّ إلهام شاهين

تنظر محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء، الخميس، الاستئناف المقدم من الداعية السلفي عبدالله بدر، مقدم البرامج بقناة "الحافظ"، على قرار حبسه لمدة عام مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، وذلك إثر إدانته بسبّ وقذف الفنانة إلهام شاهين، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "التحرير".

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أقامت دعوى السبّ والقذف ضد بدر تتهمه فيها بالتحريض ضد فئة من الشعب المصري، هم الفنانون، والعمل على إشاعة الفوضى في البلاد، وإثارة الفتنة وتكدير الأمن العام وتعريض الأمن والسِّلم الاجتماعي للخطر، وعدم احترام سيادة القانون والإساءة إلى الدين الإسلامي وازدراء الأديان، بالإضافة إلى توجيه عبارات سبّ وقذف مباشرة في حقها، خلال تقديم برنامجه على الهواء مباشرة بقناة "الحافظ".