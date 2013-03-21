"الترامادول" يسحب البساط من "الحشيش والهيروين" في مصر

كشف خبراء ومختصون في علاج الإدمان أن ما لا يقل عن 70% من إجمالي المتعاطين للمواد المخدرة في مصر ينتمون للأسر الفقيرة، وأغلبهم من أصحاب الحرف والمهن البسيطة، بل إن بعض الأبحاث والدراسات أكد أن هناك أحياء ومناطق سكنية كاملة عبارة عن أوكار مفتوحة لتجارة وترويج المخدرات.



وأوضحت هذه الأبحاث أن نسبة انتشار وتعاطي المواد المخدرة، انتشرت في مصر بعد الثورة بنسب كبيرة تفوق معدلات انتشارها قبل اندلاع الثورة المصرية عام 2011، حيث ارتفع حجم التعاطي والإدمان بما يتجاوز 50% على الأقل، فيما تنتشر هذه الظاهرة في المناطق الشعبية والعشوائيات خاصة المنتشرة في ضواحي القاهرة.

الترامادول الأكثر انتشاراً





وقال الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الدكتور مجدي حسن، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن عقار الترامادول هو الأكثر انتشاراً في الوقت الحالي، وغالباً ما تكون بداية تعاطيه كمسكن للألم، وبعد فترة يتحول المريض إلى مدمن يحاول أن يتعاطى العقار بصورة دورية.



وحسب الإحصاءات الخاصة بصندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، فإن 45% من المدمنين يتناولون عقار الترامادول و81% يتعاطون أكثر من نوع, ثم 21% يتعاطون الحشيش و 0.1% يتناولون الهيروين.

وأوضح حسن أنه بسبب انتشار هذا العقار في مصر، تم ضبط كميات منه تصل قيمتها إلى نصف مليار جنيه في أغسطس/آب من العام الماضي، خاصة أن أغلب المواد المخدرة دخلت البلاد عن طريق التهريب عبر الحدود، حيث استغل بعض التجار حالة الانفلات الأمني وقاموا بتهريب كميات كبيرة داخل السوق المصري.



وكانت تقارير رسمية ذكرت أن المصريين ينفقون نحو 16 مليار جنيه سنوياً على المواد المخدرة، لكن مجلس الشورى أكد أن تكلفة الإدمان تصل إلى 13 مليار جنيه سنوياً، فيما قدرت حجم التجارة السرية للمخدرات في مصر بنحو 15 مليار جنيه.



استغلال الانفلات الأمني



كما أكد حسن أن هناك من استغل حالة الانفلات الأمني في تحقيق أرباح باهظة عبر الدخول في تهريب وتجارة المواد المخدرة وخاصة عقار الترامادول الذي يعد الأكثر انتشاراً في السوق المصري، مؤكداً أن تعاطي هذا العقار لا يقتصر على فئة عمرية محددة، بل يتناوله أغلب متعاطي المواد المخدرة الأخرى كالحشيش والبانجو.



وكان مجلس الشورى قد حذر من ارتفاع نسبة التعاطي في القاهرة لتصل إلى 7%، مع تصاعد نسب استعمال المخدرات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل مضطرد، حيث قفز مؤشر استخدام المخدرات في الفئة العمرية فوق 15 سنة من 6.4% إلى 30%.

ولا يقتصر الأمر على شريحة العمال، فوفقاً لإحصائيات أجرتها وزارة الصحة وجامعة القاهرة فإن 60% من شباب الجامعات والمعاهد العليا مدمنون، وإن 30% يجرب التعاطي لمرة واحدة في الأفراح، وإن تكلفة الإدمان في مصر تصل إلى 13 مليار جنيه سنوياً.



أما إحصائيات الأمم المتحدة فتؤكد أن عدد المدمنين في مصر يصل إلى 5 ملايين شخص، في حين أكد مركز البحوث الاجتماعية أن مصر تحتل المرتبة الثانية في الإدمان بين الدول الإفريقية وأن هناك 8 ملايين مدمن ونحو 250 مليون قرص ترامادول يدخل مصر سنوياً.

وقال حسن إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يمتلك 5 خطوط ساخنة، وقد تم علاج نحو 40 ألف حالة فقط، وتصل تكلفة علاج الحالة الواحدة إلى نحو 18 ألف جنيه وتستغرق مدة العلاج نحو 3 أشهر، فيما يفضل عدد قليل من المدمنين التردد على مراكز التأهيل الخاصة في العلاج بديلاً عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.