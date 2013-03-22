إعلاميون مصريون يهاجمون حديث العريان عن "ملايينهم"

شن عدد من مقدمي البرامج الحوارية في مصر، مساء الخميس، هجوماً شديداً على تصريحات عصام العريان، عضو مجلس الشورى ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وجه خلالها نقداً حاداً لمقدمي البرامج الحوارية في الفضائيات المصرية الخاصة.

وأكد العريان في اجتماع للجنة الأمن القومي بالشورى، الخميس، أن هناك توظيفاً سياسياً للأداء الإعلامي، منتقداً الأجور الكبيرة التي يحصل عليها الإعلاميون.

وطالب العريان الإعلاميين بالكشف عن رواتبهم، محذراً من أن المواطنين سيخرجون في تظاهرات ضدهم، ما اعتبره بعض الإعلاميين تحريضاً ضدهم.

وقال الإعلامي محمود سعد في برنامج، موجهاً حديثه للعريان، "نحن نقدم عقودنا إلى مصلحة الضرائب، ولكن لا أحد يعلم شيئاً عن أموالكم"، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

وأكد الإعلامي خيري رمضان، على قناة "سي بي سي"، أن مصلحة الضرائب المصرية فقط هي المخولة بمعرفة رواتب الإعلاميين، وليس أي جهة أخرى. وخاطب العريان قائلاً: "وأنت مالك برواتبنا".

ومن جانبها، تتهم جماعة الإخوان الفضائيات الخاصة بالتحريض ضدها، ولا سيما فيما يتعلق بمسيرة "رد الكرامة" المقررة الجمعة أمام المقر الرئيس للجماعة في المقطم بالقاهرة.

وتعرض إعلاميون لاعتداءات من شباب جماعة الإخوان أثناء تواجدهم أمام المقر الأحد الماضي، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة في الجماعة الصحافية المصرية.